اليمن.. مقتل خمسة خبراء في نزع الألغام

قتل خمسة خبراء في مجال نزع الألغام في اليمن الأحد في انفجار وقع في مخزن للألغام عند أطراف مأرب بوسط البلد الغارق في نزاع مسلح، بحسب ما أعلن مسؤول أمني يمني وطبيب.

وقال المسؤول الأمني في القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا إن الخبراء كانوا يعملون في المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام" التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة.

وأوضح المصدر أن الانفجار وقع أثناء نقل ألغام بهدف إتلافها، مشيرا إلى أن سببه غير واضح تماما بعد.

وتحدث الطبيب من جهته عن وصول أشلاء خمسة أشخاص لقوا مصرعهم في الانفجار إلى أحد المستشفيات، مؤكدا أنهم خبراء في مجال نزع الالغام.

ورجح أن يكونوا من جنسيات أجنبية، وهو ما لم يكن ممكنا التأكد منه من مصدر آخر.

وأشار إلى أن هناك جرحى أيضا يتلقون العلاج في المستشفى الذي يعمل فيه، من دون توضيح عددهم.

وقال متحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة إن لا معلومات لديه عن الحادثة بعد، بينما لم يجب المتحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في هذا البلد دعما للحكومة على أسئلة لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويواجه المدنيون اليمنيون في عدة مناطق، بالإضافة إلى الجوع الذي أنهكهم والحرب المتواصلة منذ 2014، خطرا متزايدا ناتجا عن الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها المتحاربون، وخصوصا الحوثيون.

وأطلقت السعودية التي تقود التحالف منذ آذار/مارس 2015 في اليمن، في حزيران/يونيو الماضي، مشروع "مسام" لإزالة الألغام في أفقر دول شبه الجزيرة العربية.

وبدأت المعارك بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات اليمينة في 2014، وشهدت تصعيدا في 2015 مع تدخل السعودية على راس تحالف عسكري دعما للسلطات المعترف بها دوليا ضد الحوثيين.

وقتل في النزاع منذ ذلك الحين نحو 10 آلاف شخص غالبيتهم من المدنيين. وأسفرت الحرب عن أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفق الأمم المتحدة.