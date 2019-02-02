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وفد الحكومة اليمنية وصل ميناء الحديدة

غريفيث وكامرت في اجتماع مع ممثلين للحوثيين في الحديدة

التقى باترك كامرت، رئيس الفريق الأممي في لجنة التنسيق المشتركة لإعادة انتشار القوات بالحديدة، بوفد الحكومة اليمنية في اللجنة قبيل اجتماع الأحد يضم وفدي الحوثيين والحكومة.

وحسب الأمم المتحدة، فإن كامرت استقل سفينة من ميناء الحديدة و اتجه إلى نقطة على البحر الأحمر التقى فيها بوفد الحكومة ثم عاد برفقة الوفد الحكومي على متن السفينة إلى ميناء الحديدة حيث ينضم إليهم وفد الحوثيين الأحد.

وذكر بيان صحافي صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة أن الأطراف ستستأنف المناقشات حول تطبيق اتفاق إعادة انتشار القوات وتيسير العمليات الإنسانية، وفق المتفق عليه في اتفاق استوكهولم.

من جانب آخر، قال المسؤول الحوثي عبد القادر المرتضى إن الأمم المتحدة أبلغته بموافقة الأردن على استضافة جولة مشاورات جديدة حول عملية تبادل الأسرى الموقعة بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة.

وتوقع أن تبدأ هذه الجولة من المشاورات في الأردن الثلاثاء الخامس من شباط/فبراير الجاري.

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