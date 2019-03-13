مشروع قرار لوقف الدعم الأميركي لحرب اليمن

الحرة ـ واشنطن

من المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قرار من شأنه إيقاف دعم الإدارة الأميركية للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن.

و قال السيناتور المستقل بيرني ساندرز للصحفيين إن "القرار الذي سنصوت عليه في مجلس الشيوخ لإنهاء الدعم الأميركي للحرب التي تقودها السعودية في اليمن هو أمر هام وتاريخي. هذه الحرب كارثة إنسانية واستراتيجية، والكونغرس لديه الفرصة لإنهائها".

و يتوقع ان يتم التوصل إلى قرار الأربعاء يدعو ترامب لسحب القوات الأميركية الموجودة أو التي تشارك في حرب اليمن خلال 30 يوما الا إذا كانوا يحاربون القاعدة.