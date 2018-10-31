اليمن.. الأمم المتحدة تحضر لمفاوضات خلال شهر

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث الأربعاء أنه سيعمل على عقد مفاوضات جديدة بين أطراف النزاع في ذلك البلد في غضون شهر.

وقال غريفيث في بيان نشر على حسابه على موقع تويتر "ما زلنا ملتزمين بجمع الأطراف اليمنية حول طاولة المفاوضات في غضون شهر، كون الحوار هو الطريق الوحيد للوصول إلى اتفاق شامل".

وكان وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس دعا الثلاثاء إلى وقف لإطلاق النار في اليمن ومشاركة جميع أطراف النزاع في مفاوضات تعقد في غضون الـ30 يوما المقبلة.

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وطالب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، بوقف كل الغارات الجوية في المناطق المأهولة.