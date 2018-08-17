اليمن.. الأمم المتحدة تؤكد دعوة أطراف الصراع إلى محادثات سلام

أكدت المتحدثة باسم الأمم المتحدة أليساندرا فيلوتشي الجمعة دعوة الحكومة اليمنية والحوثيين إلى محادثات سلام في جنيف يوم السادس من أيلول/سبتمبر المقبل.

وقالت فيلوتشي خلال إفادة صحافية في جنيف: "أستطيع تأكيد أن مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن (مارتن غريفيث) أرسل دعوات لحكومة اليمن وأنصار الله (جماعة الحوثي)".

وكان غريفيث قد أعلن قبل حوالي أسبوعين أمام مجلس الأمن الدولي اعتزام المنظمة دعوة الطرفين للذهاب إلى جنيف في هذا الموعد للبحث في "إطار عمل لمفاوضات سلام، والإجراءات المتصلة ببناء الثقة وخطط محددة لتحريك العملية قدما".

وأكد مسؤول في الحكومة اليمنية أن السلطة، المعترف بها دوليا، ستشارك في محادثات جنيف رغم أنها "غير متفائلة" بنتائجها.

وأوقعت الحرب في اليمن أكثر من 10 آلاف قتيل منذ عام 2015، وتسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث تهدد المجاعة الملايين هناك.