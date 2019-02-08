اليمن.. إعدام مغتصبي 'طفل البساتين'

أعدمت السلطات اليمنية في مدينة عدن الخميس شخصين متهمين باغتصاب طفل وقتله ورمي جثته في مكب للنفايات في حادثة عرفت إعلاميا باسم "قضية طفل البساتين".

وكان القضاء أدان ثلاثة من المتهمين في قضية اغتصاب وقتل طفل يدعى محمد البارودي (12 عاما)، وتم إعدام اثنين منهم الخميس أمام حشد من الناس في منطقة دار سعد شمال عدن، فيما تم تأجيل إعدام المدانة الثالثة لأن لديها طفل رضيع.

وجرت الحادثة في أيار/مايو الماضي، بعدما قام الرجلان باغتصاب الطفل في منطقة البساتين ثم قتلاه وقطعا جثته بمساعدة أم أحد الجناة وبتستر من زوجها، حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.