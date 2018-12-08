اليماني: ميناء الحديدة سيادي

أكد وزير الخارجية اليمني السبت ضرورة أن يكون ميناء الحديدة غرب اليمن تحت "سيادة" الحكومة اليمنية.

وقال الوزير خالد اليماني لوكالة الصحافة الفرنسية إن الميناء يجب أن يكون سياديا ومن ضمن وظائف وزارة النفل اليمنية المسؤولة عن الموانئ اليمنية.

وتجري محادثات سلام بين وفدي الحكومة والحوثيين في السويد، حيث رفض الوفد الحوثي الجمعة تسليم ميناء الحديدة للحكومة اليمنية خلال المحادثات الجارية بوساطة الأمم المتحدة.

وقال عبد الملك العجري من وفد الحوثيين إلى المحادثات التي بدأت الخميس إن "الفكرة غير واردة إطلاقا"، بعدما طلبت الحكومة ذلك وهددت باستئناف هجومها على المدينة الساحلية.