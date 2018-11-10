كاشيما الياباني بطلا لآسيا

توج كاشيما أنتلرز الياباني بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه.

وتعادل الفريق الياباني مع مضيفه بيروزي الإيراني السبت وسط حضور جماهيري كبير تضمن مئات السيدات في حدث نادر باستاد آزادي في طهران.

وكان هذا أول ظهور للناديين في نهائي البطولة. وفشل بيروزي في تعويض خسارته بهدفين مقابل لا شيء ذهابا ليحتفظ النادي الياباني باللقب للمرة الثانية على التوالي بعد تتويج أوراوا ريد دايموندز في العام الماضي.

وتأهل كاشيما بذلك إلى كأس العالم للأندية المقررة في أبوظبي وسبق أن تأهل لنهائي المسابقة في 2016 على أرضه، حين شارك بصفته بطل اليابان، وخسر بأربعة أهداف مقابل هدفين من ريال مدريد.

ولم تحصل أندية إيران على أي لقب في النسخة الجديدة لدوري الأبطال رغم اقتراب بيروزي من تحقيق الحلم هذا العام بعدما خرج من الدور قبل النهائي في العام الماضي أمام الهلال السعودي.

واستفاد كاشيما من فوزه بثنائية البرازيليين ليو سيلفا وسيرجينيو في لقاء الذهاب ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه أمام بيروزي الذي افتقد الدقة في إنهاء الهجمات.

وشهدت المباراة حضور رئيس الاتحاد الدولي "الفيفا" جياني إنفانتينو وسط عدد هائل من الجماهير يقترب من 80 ألف متفرج وسمحت السلطات بدخول مئات السيدات للمدرجات.