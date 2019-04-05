اليابان تفجر كويكبا لأغراض علمية

أطلقت المركبة الفضائية اليابانية "هايابوسا 2" مادة متفجرة على كويكب صغير قصد إحداث حفرة على سطحه وأخذ عينات من باطنه بهدف دراسة أصل النظام الشمسي.

وقالت "نيويورك تايمز" نقلا عن وكالة الفضاء اليابانية الجمعة، إنه كان على المركبة "هايابوسا 2" العمل بسرعة والهروب بعيدا عن الكويكب حتى لا تصيبها شظاياه.

ورغم أن الجسم الذي أطلقته "هايابوسا 2" على الكويكب لا يتعدى حجم كرة البيسبول إلا أن وقعه على سطح الكويكب كان مدويا.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن وكالة الفضاء اليابانية تستعد لإرسال المركبة ذاتها في مهمة ثانية حال استقرار الغبار على الكويكب وذلك لأخذ عينات منه.

العينات بالنسبة للباحثين اليابانيين مهمة للغاية في بحوثهم عن أصل النظام الشمسي لأنها (العينات) لم يسبق لها وأن تعرضت لأشعة الشمس.

وكالة الفضاء اليابانية أكدت في السياق أن "هايابوسا 2" نجحت في نقل العينات إلى الأرض، وهي المرة الأولى في تاريخ هذا النوع من البحوث.