قلق أميركي إثر الحكم بالمؤبد على معارض بحريني

أعربت الولايات المتحدة الأربعاء عن قلقها إثر الحكم بالسجن المؤبد على الشيخ علي سلمان زعيم المعارضة الشيعية في البحرين بتهمة "التخابر" مع قطر.

ويمضي سلمان، الموقوف أصلا منذ 2014، حكما بالسجن أربع سنوات في قضية أخرى.

وحكم عليه الأحد من محكمة استئناف بالبحرين بالسجن المؤبد.

وقال روبرت بالادينو المتحدث باسم الخارجية الأميركية "نحن نتابع من كثب قضية البرلماني السابق والأمين العام لحركة الوفاق"، مشيرا إلى أنه سبق أن تمت تبرئته من المحكمة الابتدائية.

وأضاف أن واشنطن ستواصل التباحث مع الحكومة في البحرين للدفاع "عن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان".



ومملكة البحرين هي مقر الأسطول الخامس الأميركي، وكانت شهدت تظاهرات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في 2011 حركتها أساسا الأغلبية الشيعية التي تطالب بـ "إنهاء التمييز" و"إصلاحات ديمقراطية".