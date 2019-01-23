الولايات المتحدة تعترف بغوايدو رئيسا انتقاليا لفنزويلا

أعلن الرئيس دونالد ترامب الأربعاء اعتراف الولايات المتحدة رئيس المجلس الوطني الفنزويلي خوان غوايدو رئيسا انتقاليا لفنزويلا.

وقال ترامب في بيان "اعترف رسميا اليوم برئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خوان غويدو رئيسا لفنزويلا بالوكالة".

وكان خوان غوايدو رئيس البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة، أعلن نفسه "رئيسا بالوكالة" للبلاد الأربعاء أمام آلاف المؤيدين الذين تجمعوا في كراكاس.

وقال "أقسم أن أتولى رسميا صلاحيات السلطة التنفيذية الوطنية كرئيس لفنزويلا (...) للتوصل إلى حكومة انتقالية وإجراء انتخابات حرة".

يتبع..