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القس برانسون.. ترامب يشكر أردوغان على المساعدة

القس أندرو برانسون عند وصوله لمطار عدنان مندريس في إزمير

أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه سيلتقي السبت القس أندرو برانسون في البيت الأبيض، بعد أن أفرجت عنه محكمة تركية الجمعة. مقدما شكره للرئيس التركي على المساعدة.

وعبر ترامب عن سعادته للقاء برانسون في البيت الأبيض الساعة الثانية والنصف بتوقيت واشنطن (18:30 بتوقيت غرينتش)، واصفا الرجل بـ"قس عظيم مر بتجربة مريرة".

وقدم ترامب الشكر للرئيس التركي لمساعدته في هذه القضية.

لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رد في تغريدة، بالقول "السيد الرئيس دونالد ترامب، تماشيا مع ما قلته على الدوام، لقد اتخذ القرار القضائي التركي باستقلالية".​

ونفى ترامب وجود أي صفقة مع تركيا لإطلاق سراح برانسون وإعادته إلى الولايات المتحدة، وقال في تغريدة "أنا لا أبرم الصفقات للرهائن، ومع ذلك، كان هناك تقدير كبير من جانب الولايات المتحدة" متوقعا علاقات جيدة مع تركيا.

وتم إسدال الستار على القضية الجمعة، بالإفراج عن القس الأميركي، بعد قرار المحكمة بحبسه ثلاث سنوات كان قد قضى منها عامين، وبالتالي الإفراج عنه حسب القانون التركي.

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