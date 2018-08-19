الولايات المتحدة تحذر رعاياها من السفر إلى العراق

حذرت الولايات المتحدة رعاياها من السفر إلى العراق، ورفعت تصنيف الخطورة فيه إلى الدرجة الرابعة.

وبحسب تحذير نشره الموقع الإلكتروني للخارجية الأميركية فإن "الأميركيين معرضون للعنف أو الخطف في ظل انتشار جماعات إرهابية في العديد من المدن والتي تهاجم المدنيين وحتى قوات الأمن العراقية".

ودعت الخارجية الأميركيين إلى عدم السفر من العراق إلى سورية، خاصة في ظل احتمالية تعرضهم لمخاطر الخطف أو الحوادث المختلفة التي يمكن أن تصل لحد القتل، ناهيك عن المخاطر القانونية للأشخاص الذين يمكن أن يرغبوا بالعبور بشكل غير قانوني لدول مجاورة للعراق.

وأكدت الخارجية الأميركية أن قدرتها على توفير الحماية الروتينية العاجلة للمواطنين ستكون محدودة في العراق.