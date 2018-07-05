واشنطن تمدد الحماية المؤقتة لمئات اليمنيين

مددت الإدارة الأميركية الخميس وضع الحماية المؤقتة لنحو 1300 يمني، ما يحميهم من احتمال طردهم إلى بلدهم الذي تمزقه الحرب.



وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركي كريستين نيلسن إن اليمنيين الذين سمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة إلى ما بعد انتهاء تأشيراتهم بسبب الحرب في بلادهم، سيكون بوسعهم البقاء 18 شهرا إضافيا إلى 3 آذار/مارس 2020.



وذكرت الوزارة في بيان أن "الوزيرة نيسلن اعتبرت أن النزاع المسلح القائم والظروف الاستثنائية والمؤقتة تدعم استمرار تطبيق وضع الحماية المؤقتة الساري على اليمنيين".



ووسط حملة كبيرة على الهجرة، تراجع الإدارة الأميركية جميع برامج وضع الحماية المؤقتة المخصصة غالبا للأجانب العالقين على الأراضي الأميركية بسبب الكوارث الطبيعية أو الحروب في بلادهم.



وكررت وزارة الخارجية الأميركية الخميس تحذيرها لمواطنيها بعدم السفر إلى اليمن بسبب الحرب المستمرة والتهديد بوقوع هجمات على أيدي "جماعات إرهابية".



وقالت الخارجية الأميركية "تسبب النزاع العسكري بتدمير كبير للبنية التحتية والسكنية والمرافق الطبية والمدارس ومرافق الكهرباء والمياه".



وأضافت أن "عدم الاستقرار هذا غالبا ما يحد من قدرة المنظمات الإنسانية على إيصال الغذاء والدواء والمياه المطلوبة في شكل ملح" لدى اليمنيين.