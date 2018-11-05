احتجز أفراده بمصر.. وفد الإعلام العراقي يكشف التفاصيل

عاد إلى بغداد الاثنين الوفد العراقي الذي كان مقررا أن يشارك في مهرجان للإعلام في مصر بعد أن منع من الدخول واحتجز عدد من أفراده الأحد.

وكان مقررا أن يشارك الوفد في الدورة السابعة من مونديال القاهرة للإعلام العربي الذي ينظمه اتحاد المنتجين العرب في الفترة من السادس ولغاية 10 من الشهر الجاري.

ولم يتمكن معظم أفراد الوفد من دخول الأراضي المصرية، بعد قيام سلطات القاهرة باحتجازهم لدى وصولهم إلى مطار العاصمة الدولي.

ووفقا لرئيسة الوفد وعضوة شبكة الإعلام العراقية هديل كامل فإنه قد "تم احتجاز عدد من أفراد الوفد العراقي في سجن مطار القاهرة لعدة ساعات من دون معرفة الأسباب".

وقالت كامل عبر "فيسبوك" إن "الأمن المصري في مطار القاهرة تعاملوا مع أفراد الوفد العراقي بطريقة استفزازية وقاموا بسحب جوازاتهم وأغراضهم الشخصية".

وذكرت أن "جميع أعضاء الوفد حصلوا على تأشيرات دخول للأراضي المصرية بطريقة قانونية قبل يوم واحد من مجيئهم".

وتعليقا على الحادث قال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد محجوب عبر "تويتر" إن السفير المصري في بغداد قدم اعتذاره لوزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم ووعد بـ"ألا يتكرر مثل هذا الإجراء مستقبلا".

قدَّم سفير جمهورية مصر العربية في بغداد الاعتذار إلى معالي الوزير محمد علي الحكيم عمَّا تعرَّض له الوفد العراقيّ من مُضايَقات في مطار القاهرة، خلال استقباله له صباح اليوم في مركز الوزارة ووعد السيد السفير بأن لا يتكرَّر مثل هذا الإجراء مستقبلاً — أحمد محجوب (@drahmedmahjoob) November 5, 2018

وقبل ذلك انتقدت شبكة الاعلام العراقي التي ينتمي أعضاء الوفد لها الإجراءات المصرية وأشارت إلى أنها "تعد انتهاكا للمعايير الدبلوماسية والعلاقات بين العراق ومصر".

وهدد رئيس الشبكة مجاهد ابو الهيل في بيان بـ"تعليق كافة المشاركات في مونديال القاهرة والفعاليات الاعلامية والفنية التي تقام على الاراضي المصرية، وغلق مكتب الشبكة الاعلامي في مصر اذا لم يتم الاعتذار من العراق واحترام وفوده ومواطنيه".

منظم المهرجان الاتحاد العام للمنتجين العرب قال من جهته إن ما حدث مع الوفد العراقي المشارك في الدورة السابعة لمونديال القاهرة للإعلام العربي "لا يمثل السياسة المصرية الرسمية".

وقال رئيس الاتحاد إبراهيم أبو ذكري في تصريحات لوسائل اعلام محلية إن الاتحاد العام للمنتجين العرب قرر وكبادرة حسن نية "نقل هذا الملتقى ليقام على أرض العراق بمشاركة مصرية وعربية في الربع الأول من عام 2019".