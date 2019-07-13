"الوطني الإيراني" يدعو واشنطن إلى مواصلة "العقوبات الشاملة"

حثت جماعة معارضة إيرانية الإدارة الأميركية على مواصلة فرض عقوبات شاملة على صادرات النظام الإيراني "من أجل تعطيل قدرته على إحداث الفوضى في الشرق الأوسط من خلال وكلاء الإرهاب".

ورأت المنظمة التي ستعقد مؤتمرا في واشنطن في 20 يوليو الجاري أن الحل البديل لتجنب اندلاع الحرب مع إيران، هو دعم "الثورة الدستورية المستمرة للشعب الإيراني"، داعية الرئيس ترامب وأعضاء الكونغرس إلى اتخاذ إجراءات فعلية في هذا الاتجاه.

ويأتي المؤتمر بالتزامن مع الذكرى الـ20 لأول مظاهرة طلابية ضد النظام الإسلامي في إيران، حين اندلعت الاحتجاجات عام 1999، وسُجن المنظمون فيما بعد وعذبوا، فيما فر بعضهم إلى الولايات المتحدة وأسسوا المؤتمر الوطني الإيراني (NIC).