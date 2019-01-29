التجمد يهدد مناطق في غرب أميركا

قالت هيئة الأرصاد الوطنية الأميركية الاثنين إن من المتوقع أن تضرب موجة شديدة البرودة منطقة وسط غرب البلاد هذا الأسبوع.

وتصحب هذه الموجة ثلوج ودرجات حرارة قاسية البرودة، وربما رياح باردة خطيرة تهدد الأرواح في أنحاء شمال ولاية إلينوي وشمال غرب ولاية إنديانا.

وأضافت الهيئة أن الثلوج بدأت السقوط على مدينة شيكاغو ليل الأحد. وبعد ذلك، ستتعرض المنطقة الثلاثاء "لأبرد كتلة هوائية منذ سنوات" مع طقس سيئ جدا يستمر حتى الجمعة.

ويتوقع أن تنخفض درجات حرارة في المنطقة إلى مستويات قياسية في منتصف الأسبوع.

والرقم القياسي المسجل للطقس البارد في شيكاغو هو 27 درجة تحت الصفر بمقياس فهرنهايت (31 درجة مئوية تحت الصفر) عام 1985. وتتوقع هيئات الطقس أن تصل درجة الحرارة ليل الأربعاء في المدينة إلى 25 درجة تحت الصفر.

وتقول وسائل الإعلام المحلية إنه بفعل الرياح سيكون الإحساس بالبرودة وكأنها 50 درجة تحت الصفر على مقياس فهرنهايت.

ودعا تلفزيون شبكة "سي بي أس" في شيكاغو سكان المدينة إلى البقاء في المنازل في أيام البرد القارس المقبلة، محذرا من احتمال التعرض لهبوط حاد في درجة حرارة الجسم وكذلك "عضة الثلج".

وتشهد بعض مناطق شمال ولاية مينيسوتا وشمال ولاية ويسكونسن درجات حرارة تصل إلى حد التجمد.

وذكرت هيئة الأرصاد الوطنية على تويتر أن درجات الحرارة انخفضت لتصل إلى 44 تحت الصفر بمقياس فهرنهايت (42 درجة مئوية تحت الصفر) في مدينة إنترناشونال فولز بولاية مينيسوتا صباح الأحد محطمة الرقم القياسي السابق بثماني درجات.

وقال فرع الهيئة في مدينة دي موين إن "الهواء البارد الخطير والمهدد للحياة" سيؤثر على ولاية أيوا منذ صباح الثلاثاء وحتى صباح الجمعة.

ومن المرجح أن تتراوح درجة حرارة الهواء البارد الأربعاء من 45 درجة فهرنهايت تحت الصفر إلى 55 درجة فهرنهايت تحت الصفر في الجزء الشمالي من الولاية.

وقالت شركة دلتا أيرلاينز للطيران إنها ستتنازل عن رسوم تبديل الرحلات للركاب المتضررين من الطقس الشتوي في شيكاغو وديترويت ومناطق وسط غرب البلاد، العليا.

ومن المتوقع أن تضرب الكتلة الباردة مناطق في شمال شرق الولايات المتحدة أيضا.

ويتوقع أن تشهد نيويورك وواشنطن العاصمة وبنسلفانيا ونيو إنغلاند درجات حرارة متجمدة، لكنها لن تكون بقسوة درجات الحرارة الباردة في المناطق الداخلية، ويتوقع سقوط ثلوج أيضا.

وقالت هيئة الأرصاد إن شمال ولاية مسيسيبي وشمال ولاية ألاباما وأجزاء من ولايتي كنتاكي وتينيسي قد تشهد أيضا تساقطا محتملا للثلوج خلال هذا الأسبوع.