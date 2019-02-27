الهند وباكستان.. هل تشعل المياه حربا؟

تصاعدت حدة التوتر الأمني بين الهند وباكستان بشكل دراماتيكي الأربعاء بعد اشتباكات جوية وإسقاط مقاتلات حربية في المنطقة الحدودية، تلت هجوما انتحاريا وقع في كشمير الهندية قبل نحو أسبوعين وأسفر عن مقتل 40 عسكريا. لكن ما يزيد من خطورة الوضع هو وقف نيودلهي تدفق روافد مياه بنهر السند عن إسلام آباد، الأمر الذي يشكل تهديدا خطيرا لباكستان التي تعاني من الجفاف حيث تشير التوقعات إلى أنها مقبلة على أزمة مياه في 2025.

فهل تكون المياه شرارة الحرب المحتملة بين الدولتين النوويتين؟. تفاقم الوضع بين نيودلهي وإسلام أباد بعد ما قالت باكستان الأربعاء إنها أسقطت مقاتلتين هنديتين وأسرت طيارين. بينما أقرت الهند بفقدان إحدى طائراتها وإسقاط أخرى باكستانية، الأمر الذي نفته إسلام آباد.

وكانت الهند قد شنت الثلاثاء هجوما "وقائيا" ضد جماعة "جيش محمد" في باكستان، بعد ما حملتها مسؤولية الهجوم الأخير في كشمير الهندية.

أثارت الغارة تنديد باكستان التي جاء ردها سريعا بقصف جوي عبر الحدود هو الأول من نوعه منذ حرب 1971. وتسبب القصف المتبادل في مقتل أربعة مدنيين في باكستان، وإصابة أربعة جنود هنود،

وفيما أغلقت باكستان مجالها الجوي بالكامل، أعلنت الهند إغلاق تسعة مطارات شمالي البلاد، حسب تقارير.

كما أُغلقت مدارس وأُمر سكان المناطق الحدودية بمغادرة منازلهم.

وحذر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان من "عواقب كارثية" إذا لم تسُد لغة المنطق بين البلدين، الأمر الذي أثار قلقا دوليا من نشوب صراع مدمر بين الدولتين النوويتين.

ويرى خبراء أن قطع الهند الماء عن باكستان لا يقل خطورة عن ردها العسكري على الهجوم الانتحاري، بالنظر إلى أن باكستان تعتبر واحدة من أفقر دول العالم في المياه، حسب تقرير لمجلة فورين بوليسي. وتقدر دراسة حديثة أن هذا البلد سيواجه نقصا في المياه بمقدار 104 ملايين قدم بحلول عام 2025. وتعاني باكستان من الجفاف إذ يبلغ المعدل السنوي لهطول الأمطار فيها 240 ملليمترا فقط، مقارنة بالدول ذات المساحة المماثلة مثل نيجيريا التي تتلقي أكثر من 1500 ملليمتر، وفنزويلا أكثر من 900، حسب تقارير. يشار إلى أن الهند وباكستان ملزمتان باتفاقية لتقاسم المياه وقعت في عام 1960، إلا أنها مهددة بالانهيار، في حال استمر التصعيد بين البلدين. ويوضح تقرير فورين بوليسي أن المياه التي منحتها الاتفاقية لباكستان من نهري تشيناب وجهلوم، تمر إليها عبر الشطر الهندي من إقليم كشمير. مما يعني أن المفاوضات حول المياه تظل رهينة مخاوف تتعلق بالسيادة على الأراضي، بالنظر الى النزاع القائم حول كشمير.

ويلفت التقرير إلى أن هناك العديد من النزاعات العابرة للحدود حول المياه في آسيا لكنها "بطيئة" في تفاقمها. ويزيد قرار الهند بناء سد على نهر رافي الذي يعبر الأراضي الباكستانية، من التوتر بين البلدين. وتوقع التقرير أن يؤدي بناء السدود وتحويل روافد الأنهار إلى مفاقمة هذه النزاعات مستقبلا. وحسب التقرير هناك أكثر من 400 سد قيد الإنشاء أو في مرحلة التخطيط سترى النور في السنوات الـ10 المقبلة في كل من الهند ونيبال وبوتان وباكستان، إضافة إلى سدود أخرى كثيرة ستقام على طول الحدود الصينية في هضبة التبت. مشكلة كشمير إلى جانب صراع المياه بين الهند وباكستان، فالبلدان يخوضان نزاعا على الأراضي في كشمير، بدأ منذ نيلهما الاستقلال عن بريطانيا عام 1947. إقليم كشمير حاليا مقسم بينهما إلى شطرين. وتطالب كل دولة بالسيادة الكاملة على الإقليم بالنظر إلى موقعه الاستراتيجي.

ويعود أصل النزاع حول كشمير إلى خلاف حول الحكم الذاتي المحلّي، مبنيّ على المطالبة بتقرير المصير. وقد اشتبك البلدان بسبب هذه المنطقة عدة مرات، علما بأن الغالبية الساحقة من سكانها مسلمون (90 في المئة). ويزيد وجود الجماعات المتشددة بالمنطقة والاتهامات لإسلام أباد بدعم الانفصاليين الكشميريين، من حدة التوتر بين الدولتين.