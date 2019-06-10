الهند.. إدانة 6 رجال باغتصاب طفلة وقتلها

أدان القضاء الهندي الاثنين، ستة رجال من الهندوس باغتصاب طفلة مسلمة جماعيا وقتلها، في حادثة هزت الهند العام الماضي.

وبرأت محكمة باثانكوت شمال الهند متهما سابعا، فيما ستتخذ إجراءات بحق آخر كان قاصرا وقت وقوع الجريمة.

وأدين ثلاثة من المتهمين بالاغتصاب والقتل، ونجوا من عقوبة الاعدام ليصدر الحكم بحقهم بالسجن مدى الحياة.

وحكم على ثلاثة آخرين أدينوا بقبول رشاو واتلاف أدلة خلال التحقيق، بالسجن خمس سنوات.

وجاء في تقرير للمحققين أن الفتاة، ذات الثمانية أعوام، كانت ضحية قرويين من الهندوس المحليين كانوا يسعون لترهيب قبيلتها من المسلمين الرحل لإجبار افرادها على المغادرة.

ووقعت الأحداث في الجزء الجنوبي من جامو وكشمير في السهول التي تسكنها غالبية هندوسية، الواقعة داخل الولاية الجبلية ذات الغالبية المسلمة.

وفي كانون الثاني/يناير 2018، خطفت الطفلة وخدرت واحتجزت في معبد هندوسي، ليعثر على جثتها بعد خمسة أيام من فقدانها، وأفاد التشريح أنها ماتت خنقا ورجما.

واعلنت النيابة العامة انها ستنظر في الحكم قبل ان تقرر رفع دعوى استئناف أم لا.

وأضافت أن عائلة الضحية التي لم تحضر المحاكمة كانت تأمل بصدور حكم بإعدام المتهمين الستة.

وأثارت هذه القضية احتجاجات ضد الاعتداءات الجنسية في عدد كبير من المدن الهندية، وكشفت التوتر في منطقة جامو، حتى أن المحاكمة نقلت إلى ولاية بنجاب المجاورة.

وانتشر مئات من رجال الشرطة الاثنين، حول المحكمة وفي مدينة كاثوا والمناطق المحيطة بها.

وتصدر عشرات أحكام الإعدام كل عام في الهند، لكنها عادة ما تخفف إلى السجن مدى الحياة.

ويعود تنفيذ آخر حكم إعدام في البلاد إلى عام 2015، ويتصل بالتفجيرات التي وقعت في بومباي في 1993.