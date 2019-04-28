الهزيمة العاشرة لريال مدريد في الدوري

على ملعب "كامبو دي فوتبول دي فاييكاس" في ضواحي العاصمة الإسبانية، مني ريال مدريد خسارته العاشرة في الدوري الإسباني لكرة القدم على يد مضيفه رايو فايكانو بنتيجة 1-0.

وتجسد الهزيمة الواقع المرير لموسم النادي الملكي إذ أنها الأولى له في الدوري أمام فايكانو متذيل الترتيب منذ 19 شباط/فبراير 1997.

وبعد أن خسر مبارياته الـ17 الأخيرة أمام جاره العملاق، استفاد فايكانو من الوضع الصعب لريال الذي يخوض المراحل الأخيرة من الموسم دون أي حافز بعد خروجه خالي الوفاض من جميع المسابقات.

وضمن ريال مدريد المركز الثالث المؤهل إلى دوري الأبطال كونه يتقدم بفارق 10 نقاط على خيتافي، فاقدا الأمل في الوقت ذاته في إزاحة جاره أتلتيكو عن وصافة الدوري الذي توج به السبت غريمه برشلونة.

ويدين فايكانو بفوزه الثاني فقط في المراحل الـ14 الأخيرة والثامن هذا الموسم، إلى أدري إيمباردا الذي سجل الهدف الوحيد من ركلة جزاء احتسبت بقرار من حكام الفيديو "في أيه آر" بعد خطأ داخل المنطقة من خيسوس فاييخو على خافي غيرا.

وألحق فايكانو بمدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، الذي افتقد مواطنه الهداف كريم بنزيمة للإصابة، هزيمته الثانية في 8 مباريات خاضها منذ عودته للإشراف على الفريق الذي قاده إلى لقب دوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الماضية.