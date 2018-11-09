'إلنينيو' قد يحدث هذا الشتاء

قال مركز التنبؤ المناخي الأميركي الخميس إن ثمة فرصة نسبتها 80 في المئة لحدوث ظاهرة "إلنينيو" واستمراراها في نصف الكرة الشمالي هذا الشتاء.

وكان المركز الذي يتبع الخدمة الوطنية للأرصاد الجوية حدد الشهر الماضي فرص تشكل الظاهرة في الشتاء بين 70 و75 في المئة.

وتوقع المركز نسبة تشكل "إلنينيو" في ربيع العام المقبل بين 55 و60 في المئة.

وتؤدي ظاهرة "إلنينيو" إلى زيادة درجة حرارة سطح المياه في شرق ووسط المحيط الهادي، وعادة ما تحدث كل بضع سنوات.

وكانت آخر مرة حدثت فيها ظاهرة "إلنينيو" بين عامي 2015 و 2016 وسببت تلفا في المحاصيل وحرائق وسيولا.