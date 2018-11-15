السعودية تكشف تفاصيل قتل خاشقجي

نفت النيابة السعودية الخميس علم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مسبقا بأمر قتل الصحافي المعارض جمال خاسقجي، وقالت إن من أمر باستعادة خاشقجي بالرضا أو بالقوة هو نائب رئيس الاستخبارات السعودية اللواء أحمد عسيري.

وقال وكيل النيابة العامة السعودية في مؤتمر صحافي شلعان الشلعان إن ولي العهد "لم تكن لديه أي معرفة وفريق المهمة قدم تقريرا مضللا".

وأعلنت النيابة السعودية رفع عدد الموقوفين في القضية إلى 21 شخصا، وتوجيه الاتهام إلى 11 منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم وإحالة القضية للمحكمة.

وأكدت النيابة في بيان عرضه الشلعان استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم خمسة أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية.

وقال الشلعان إن خاشقجي قتل بعد شجار، مشيرا إلى أن الصحافي تم حقنه بمادة مخدرة قتلته ثم تمت تجزئة جثته قبل أن ينقلها خمسة متهمين إلى خارج مبنى القنصلية

وحسب تصريحات وكيل النيابة فإن التحقيقات أظهرت أن الآمر بالاستعادة هو نائب رئيس الاستخبارات السابق اللواء أحمد عسيري. وصرح وكيل النيابة العامة السعودية عقب قراءته البيان بأن التحقيقات مع الموقوفين أظهرت أن "الواقعة بدأت في 29 أيلول/سبتمبر عندما صدر أمر من نائب رئيس الاستخبارات السابق بإقناع المجني عليه بعودته إلى المملكة وإن لم يقتنع فتكون عودته بالقوة".

وأشارت النيابة إلى أنها قدمت ثلاثة طلبات للمسؤولين في تركيا في 17 و25 و31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي "لتزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم ومنها أصول كافة التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي لتزويدهم بما تتوصلت له التحقيقات من نتائج وفقا لأحكام النظام وطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج للإفادة منها".

وقال الشلعان إن النيابة العامة لا تزال تنتظر من تركيا الرد على طلباتهم.