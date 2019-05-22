النوم مبكرا يقلل سمنة الأطفال

أظهرت دراسة علمية حديثة أن النوم مبكرا يقلل مخاطر الإصابة بالسمنة لدى الأطفال.

وتشير الدراسة التي نشرت في مجلة طب الأطفال (Journal of Pediatrics) أن قلة النوم ترتبيط بزيادة الوزن لدى البالغين والأطفال على حد سواء.

وتابعت الدراسة ما يقارب من ألف طفل منذ الولادة حتى سن 15 عاما.

ووجدت الدراسة أن الأطفال في سن الرابعة الذين ذهبوا للنوم قبل الثامنة مساء، انخفضت مخاطر إصابتهم بالسمنة الى النصف، مقارنة باولئك الذين ناموا بعد التاسعة مساء.

وأوصت الدراسة بأن يحظى الأطفال بهذه الساعات من النوم:

- الرضع إلى سن 12 شهرا: من 12 إلى 16 ساعة، بما يشمل القيلولة.

- الأطفال من سن عام إلى عامين: 11 إلى 14 ساعة، بما يشمل القيلولة.

من 3 إلى 5 أعوام: 10 إلى 13 ساعة، بما يشمل القيلولة.

من 6 إلى 12 عاما: 9 إلى 12 ساعة.

من 13 إلى 18: 8 إلى 10 ساعات.

وترى الدراسة أن النوم باكرا لا يؤثر فقط على الوزن بل له فوائد أخرى عديدة.