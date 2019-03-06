النواب سيصوت على قرار ضد معاداة السامية

سيصوت مجلس النواب الأميركي الخميس على قرار يعلن أن المجلس يعارض معاداة السامية والتعصب، بعد تصريحات للنائبة الديمقراطية من ولاية مينيسوتا إلهان عمر اعتبرت معادية للسامية.

وأجل قادة الديمقراطيين، الأغلبية في المجلس، التصويت الذي كان مفترضا أن يجري الأربعاء، حسب ما نقل موقع "ذا هيل" المختص بشؤون الكونغرس الأميركي.

ونقل الموقع عن مصادر داخل المجلس أن رئيسته نانسي بيلوسي وزعيم الأغلبية ستيني هوير أعلنا في اجتماع مغلق لقيادات الديمقراطيين أن التصويت سيجرى على الأرجح الخميس، وأن القرار سيتضمن إشارة لرفض التحيز ضد المسلمين كذلك.

وتعرضت عمر، المسلمة من أصول صومالية، لانتقادات شديدة بسبب قولها الخميس إن أنصار إسرائيل الأميركيين يسمحون بـ"الولاء لدولة أجنبية"، في معرض حديثها عن النفوذ السياسي في الولايات المتحدة.

ودعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، التي تضم عمر في عضويتها، إليوت إنجلز النائبة الشابة إلى الاعتذار عن تصريحها، وقال "أرحب بالنقاش في الكونغرس ... لكنه من غير المقبول ومن المهين التشكيك في ولاء المواطنين الأميركيين بسبب آرائهم السياسية، بما في ذلك دعم العلاقات الأميركية الإسرائيلية".

وهذه ليست التصريحات الأولى التي جلبت لعمر (37 عاما) اتهامات بمعاداة السامية.

وكانت النائبة عمر قد اعتذرت في شباط/فبراير عن تصريحات أشارت فيها إلى إن دعم الحزب الجمهوري لإسرائيل سببه تبرعات لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية "آيباك".