البنتاغون: وقف الدعم الأميركي يقوي الحوثيين

قالت المتحدثة باسم البنتاغون لشؤون مجلس التعاون الخليجي كوماندر ريبيكا ريباريتش في حديث مع "الحرّة" إنّ وضع قيود على الدعم العسكري الأميركي للتحالف بقيادة السعودية في حرب اليمن من شأنه أن يثير مخاطر عدّة، أبرزها أنه:

- يهدد مساعي التعاون مع الحلفاء لمكافحة الإرهاب.

- يقوّض المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة.

- يقوّي نفوذ إيران في دعمها نشاط "الحوثيين"، ما يرفعُ من مخاطر نشوب نزاع إقليميّ.

- يساهم في سقوط جرحى وضحايا في صفوف المدنيين.

وختمت ريباريتش أن البنتاغون يتلقى توجيهات البيت الأبيض في ما يتعلق برسم السياسات العسكرية، وأن قادة البنتاغون سيواصلون تزويد الكونغرس بكل المعلومات التي يرغب في الحصول عليها.

وكانت ريباريتش قالت في وقت سابق الخميس إن وزارة الدفاع غير مخوّلة الرد على قرار تصويت مجلس النواب في شأن اليمن. وأضافت أن البيت الابيض هو صاحب القرار النهائي وعلى الأرجح أنه لن يوافق عليه.

الكونغرس: وقف الدعم

وافق الكونغرس الأميركي الخميس على قرار يحض فيه الرئيس دونالد ترامب على وقف أي دعم عسكري أميركي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

وصوت مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، بغالبية 274 صوتا مقابل 175 لصالح النص الذي سبق أن وافق عليه مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

ويحال مشروع القانون الآن إلى الرئيس ترامب الذي من المتوقع أن يستخدم حق النقض ضده.



وتمر الحرب في اليمن حاليا بعامها الخامس، وقد أودت بحياة الآلاف وأدت إلى دفع الملايين إلى حافة المجاعة. وكانت الأمم المتحدة قد وصفت الوضع في اليمن بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

