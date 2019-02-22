النواب الأميركي يرفض فرض الطوارئ

وافق مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأميركي على مشروع قرار يقضي برفض إعلان الرئيس دونالد ترامب حالة الطوارئ على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

التصويت الذي جاء عبر اجتماعات قصيرة تمت بين عضو مجلس النواب ياكين كاسترو "وهو العضو الذي قدم مشروع القرار" وبين الديمقراطيين في مجلس النواب أفضى بمرور القرار بأغلبية بسيطة.

ويتوقع أن يطرح القرار أمام مجلس الشيوخ يوم الجمعة للتصويت عليه.

ويذكر أن عدد من صوتوا على القرار في مجلس النواب إلى الآن لم يصل إلى الثلثين الأمر الذي يعني أن القرار سيواجه صعوبة بأن يمر دون أن ينقضه الرئيس دونالد ترامب.