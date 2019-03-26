النواب الأردني يطالب بإلغاء اتفاق مع إسرائيل

طالب مجلس النواب الأردني الحكومة الثلاثاء بإلغاء اتفاق أبرم مع إسرائيل عام 2016 لتزويد المملكة بالغاز من حقل ليفياثان البحري، قيمته 10 مليارات دولار.

وقرر المجلس في ختام جلسة خاصة بهذا الشأن "رفض اتفاقية توريد الغاز الطبيعي من إسرائيل وطالب الحكومة بإلغائها"، حسب وكالة الأنباء الرسمية.

وطلب نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر "مهلة حتى يتسنى للحكومة استفتاء المحكمة الدستورية حول صلاحية مجلس الأمة (بشقيه مجلس النواب ومجلس الأعيان) النظر في اتفاقية الغاز مع اسرائيل".

وأكد "التزام الحكومة مراجعة الاتفاقية ودراسة كلفة إبقائها مقارنة مع كلفة إلغائها، والتقدم إلى النواب بنتائج المراجعة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها".

من جهته، قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة عقب تحدث المعشر، إن "اتفاقية الغاز مع العدو المحتل (إسرائيل) مرفوضة برلمانيا وشعبيا وعلى الحكومة إلغاؤها" مؤكدا أن "على الحكومة الغاؤها مهما كانت نتيجة المحكمة الدستورية".

وطالب نواب من خلال كلمات ألقوها في الجلسة الحكومة بإلغاء الاتفاق وجميع أشكال التطبيع مع إسرائيل ردا على "الانتهاكات" و"الاستفزازات" الإسرائيلية في القدس.

وشارك عشرات في اعتصام أمام مجلس النواب وسط عمان بالتزامن مع الجلسة للمطالبة بإلغاء الاتفاقية.

واكتشفت إسرائيل سلسلة من حقول الغاز البحرية في السنوات الأخيرة.

وفي أيلول/سبتمبر 2016 وقعت مع المملكة اتفاق قيمته 10 مليارات دولار لتصدير الغاز من حقل ليفياثان البحري بداية عام 2020 ولمدة 15 عاما.