نمو اقتصادي أميركي قوي في الربع الأول

حافظ النمو الاقتصادي الأميركي على ثباته في الربع الأول رغم تراجع طفيف عن الأرقام المعلنة سابقا.

وسجل أكبر اقتصاد في العالم نموا بنسبة 3.1 في المئة على أساس سنوي من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس مقارنة مع 3.2 في المئة نشرت في نهاية نيسان/أبريل، وفقا لبيانات وزارة التجارة الصادرة الخميس.

وقالت إدارة ترامب إنه على الرغم من ذلك، لا يزال النمو في الربع الأول الأقوى منذ أربع سنوات، مشيرة إلى أن الوضع العام لم يتغير عموما منذ تقديرات نيسان/أبريل.

وسينشر تقدير ثالث وأخير الشهر المقبل.

وقالت وزارة التجارة إن التراجع في استثمارات شركات الأعمال (2.3 في المئة بدلا من 2.7 في المئة) وانخفاض الواردات بصورة أقل من المتوقع (-2.5 بدلا من -3.7 في المئة) "عوضها إلى حد كبير زيادة في حجم الصادرات وتضخم نفقات الاستهلاك الشخصي".

وقفزت الصادرات بنسبة 4.8 في المئة مقابل تقديرات أولية بـ3.7 في المئة.

وتأتي أرقام الميزان التجاري في الوقت الذي أعطى الرئيس دونالد ترامب الأولوية لتخفيض العجز التجاري الأميركي وانخرط في مواجهة مع الصين والاتحاد الأوروبي واليابان لخفض صادراتها إلى الولايات المتحدة وفتح أسواقها أمام السلع الأميركية.

لكن صادرات الولايات المتحدة قد تعاني في الربع الثاني بسبب تجدد التوتر مع بكين التي ستزيد السبت التعريفة الجمركية على 60 مليار دولار من السلع الأميركية.