أحكام بحق مهربين تسببوا بمقتل 71 مهاجرا في النمسا

قضت محكمة مجرية الخميس بسجن رجال من أفراد عصابة لتهريب البشر لمدة 25 عاما لتركهم 71 رجلا وامرأة وطفلا من المهاجرين يموتون اختناقا داخل شاحنة في عام 2015.

ووجهت للرجال الأربعة وهم أفغاني وثلاثة بلغاريين تهمة القتل بعدما تركوا الشاحنة بما تحتويه من جثث على جانب طريق سريع في النمسا.

ويقول الادعاء إن المهربين المدانين تجاهلوا صرخات الضحايا والضرب بقوة على جوانب الشاحنة قبل وفاتهم وهم في طريقهم من الحدود الهنغارية الصربية باتجاه النمسا.

وعثر على جثث الضحايا وهم 59 رجلا وثماني نساء وأربعة أطفال من كل من سورية والعراق وأفغانستان داخل الشاحنة في النمسا يوم 26 آب/ أغسطس 2015.