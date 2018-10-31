النمسا تنسحب من معاهدة دولية حول الهجرة

قررت الحكومة النمساوية الأربعاء الانسحاب من معاهدة الأمم المتحدة حول الهجرة التي ستتم المصادقة عليها رسميا في كانون أول/ديسمبر، بحجة "الدفاع عن سيادتها" في مجال الهجرة.

وجاء في بيان صادر عن الائتلاف الحكومي الذي يقوده المستشار المحافظ سيباستيان كورتز مع حزب اليمين المتطرف "اتفقت الحكومة على عدم توقيع معاهدة الأمم المتحدة حول الهجرة وبالتالي عدم إلزام النمسا بها".

وكان حزب اليمين المتطرّف أطلق حملة منذ أسابيع لتقاطع فيينا النص الذي يعد أول وثيقة دولية حول إدارة الهجرة.

ووافقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باستثناء الولايات المتحدة على الوثيقة في تموز/يوليو. وبعد أيام أعلنت المجر انسحابها من هذا الاتفاق الذي ستتم المصادقة عليه خلال قمة تعقد في مراكش يومي 10 و11 كانون الأول/ديسمبر. ولن ترسل النمسا ممثلا لحضور القمة، بحسب الحكومة.

ومع أن المعاهدة غير ملزمة فإن فيينا تبرر قرارها بـ"أهمية الدفاع عن سيادة النمسا الوطنية"، بحسب ما نقل البيان عن المستشار النمساوي.