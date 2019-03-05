النظام المالي الأوروبي 'غير جاهز لبريكست'

حذر بنك إنكلترا الثلاثاء من أن النظام المالي الأوروبي يمكن أن يواجه صعوبات في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي من دون اتفاق، معلنا أيضا عن إطلاق قروض باليورو موجهة إلى مصارف.

وقال بنك إنكلترا في محضر آخر اجتماع للجنة السياسة المالية لديه إنه رغم أن المخاطر المالية لخروج بريطانيا من دون اتفاق "ستؤثر بشكل أولي على الأسر والشركات الأوروبية، يجب أيضا توقع أن تنعكس أيضا على بريطانيا بشكل لا يمكن التكهن به بالكامل".

وحذر بنك إنكلترا من أن المؤسسات المالية البريطانية "ليست بعد في موقع تقديم كل خدماتها المالية إلى الزبائن الأوروبيين"، ما يمكن أن يؤدي إلى حالات من الفوضى المالية "في غياب تحركات جديدة من قبل مسؤولي الاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى فرضية خروج بلا اتفاقية ولا مرحلة انتقالية من الاتحاد في 29 آذار/مارس.

وأعلن أن المصارف البريطانية يمكنها الحصول على سيولة باليورو وليس بالجنيه الاسترليني أو الدولار فقط عند حدوث بريكست، وإذا تبين أن ذلك ضروريا.

وستجري هذه العمليات كل أسبوع بالتشاور مع البنك المركزي الأوروبي.

وأعلن بنك إنكلترا الأسبوع الماضي زيادة وتيرة القروض بالجنيه، بينما لم تحدد شروط خروج المملكة المتحدة من الاتحاد بوضوح قبل أقل من شهر من الموعد المحدد لذلك.