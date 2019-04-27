دراسة: النساء لسن بريئات من الشخير

كشفت دراسة جديدة أن النساء أيضا يمكن أن يعانين من الشخير أثناء النوم وبنفس الشدة الموجودة لدى الرجال.

ولا تعترف النساء عادة بأنهن يصدرن أصوات الشخير خلال النوم وحتى عندما يفعلن ذلك فإنهن يصممن على أن شخيرهن لا يكون مرتفعا مثل الرجال، وهو ما تبين عدم صحته.

وكشفت دراسة منشورة في دورية طب النوم السريري أن نحو 40 في المئة من النساء اللاتي قلن إنهن لا يعانين من مشكلة الشخير يصدرن بالفعل هذه الأصوات أثناء النوم بشكل كثيف أو شديد الكثافة.

وقال الباحثون إن هذه النتائج تظهر ضرورة أن يبحث الأطباء عن مؤشرات أخرى على انقطاع النفس أثناء النوم لدى النساء بدلا من انتظار أن يتحدثن طواعية عن معاناتهن من الشخير.

وقد يكون الشخير أحد أعراض انقطاع النفس أثناء النوم وهو ما يزيد من فرص تعرض الشخص لتداعيات خطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والجلطة.