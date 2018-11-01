Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

النرويج تستدعي السفير الإيراني لديها

وزيرة خارجية النرويج إيني ماري إريكسن

أعلنت وزيرة خارجية النرويج إيني ماري إريكسن الخميس أن بلادها استدعت السفير الإيراني لديها على خلفية مزاعم بتورط مواطن نرويجي من أصول إيرانية في مخطط اغتيال في الدنمارك.

واتهمت الدنمارك إيران الثلاثاء بإعداد "اعتداء" ضد ثلاثة إيرانيين يقيمون في أراضيها يشتبه في أنهم أعضاء في "حركة النضال العربي من أجل تحرير الأحواز" التي حملتها طهران جزئيا مسؤولية هجوم دام في مدينة الأحواز في جنوب غرب إيران في أيلول/سبتمبر.

وأعلن رئيس جهاز الأمن في الدنمارك فين بورك أندرسن اعتقال مواطن نرويجي من أصل إيراني في 21 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، على صلة بمحاولة الهجوم.

وتصاعدت لهجة التصريحات بين كوبنهاغن وطهران منذ الكشف عن المخطط الثلاثاء والذي نفت طهران أي دور لها فيه واتهمت "أعداءها" بتدبير مؤامرة ضدها من خلال "تقارير متحيزة" لتقويض علاقاتها بأوروبا.

لكن وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسن أكد أن "الحكومة الإيرانية تقف وراء المخطط".

وقالت رئيسة حكومة النرويج إرنا سولبرغ الأربعاء إن بلادها "تعمل على رد ملموس"، مشيرة إلى أنها تنتظر نتائج تحقيق الشرطة في بلدها غير العضو في الاتحاد الأوروبي.

وعبر تويتر، أثنى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء على الدنمارك عضو حلف شمال الأطلسي على اعتقال "قاتل تابع للنظام الإيراني".

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG