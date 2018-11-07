النتائج الأولية.. الشيوخ للجمهوريين والنواب للديموقراطيين

أشارت النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي الأميركية إلى احتفاظ الجمهوريين بأغلبية مجلس الشيوخ وفوز الديموقراطيين بأغلبية مجلس النواب، حسب ما ذكرته وسائل إعلام أميركية.

ويمتلك الجمهوريون الآن 50 مقعدا في مجلس الشيوخ بالإضافة إلى مقعد نائب الرئيس وهو ما يضمن لهم غالبية المجلس، مقابل 38 مقعدا حتى الآن للديموقراطيين، حسب شبكة سي أن أن، بينما مازلت نتائج 12 مقعدا لم تعلن حتى الآن.

وخسر الديموقراطيون مقعدين في مجلس الشيوخ في كل من ولايتي إنديانا ونورث داكوتا.

وحقق السناتور الجمهوري تيد كروز فوزا هاما على منافسه الديموقراطي بيتو أوروركي في ولاية تكساس.

ويقترب الديموقراطيون من نيل غالبية مجلس النواب، كما ذكرت وسائل إعلام أميركية من بينها شبكة فوكس نيوز.

وحسب شبكة سي أن أن، تمكن الديموقراطيون من الفوز بغالبية مجلس النواب للمرة الأولى منذ ثمانية أعوام.