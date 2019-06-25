الناتو يصادق على إجراءات ضد روسيا

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ إن وزراء دفاع الحلف قرروا التصديق على قائمة إجراءات ضد روسيا في حال رفضت الأخيرة الالتزام باتفاقية صاروخية من زمن الحرب الباردة.



وأضاف ستولتنبرغ الثلاثاء "غدا سنقرر الخطوات التالية في حال لم تلتزم روسيا".



وأعلنت الولايات المتحدة في شباط/فبراير انسحابها من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى التي وقعتها مع الاتحاد السوفيتي في 1987، ملقية باللوم على روسيا في انتهاك الاتفاقية. ومن المقرر أن تتسحب منها في الثاني من آب/أغسطس.



وتحظر الاتفاقية إنتاج واختبار ونشر صواريخ كروز والصواريخ البالستية الأرضية ذات نطاق ما بين 500 إلى 5500 ألف كيلومتر.



ورفض ستولتنبرغ تحديد الخطوات التي سيتخذها الناتو رغم أنها من المرجح أن تتضمن إجراءات عسكرية وسياسية.

دعوة لخفض التوترات في الخليج

من جهة أخرى، دعا ستولتنبرغ إلى التحلي بالهدوء في منطقة الخليج، لكنه قال إن الناتو ليس له دور رسمي ليلعبه هناك وسط مواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.



وصرح ستولتنبرغ قبل اجتماع مقرر لوزراء دفاع الحلف الأربعاء، بأن "المهم الآن هو خفض التوترات"، وقال إن الحلفاء "قلقون بشأن الوضع في الخليج، وأيضا بشأن أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة".



ويشارك في الاجتماع المرتقب القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر.



وينتظر 28 من حلفاء الولايات المتحدة سماع إسبر وهو يعرض استراتيجية الولايات المتحدة للتصدي لإيران من خلال الضغط الاقتصادي لإعادة التفاوض على اتفاق نووي دولي مهم كانت إدارة ترامب قد انسحبت منه العام الماضي.