الناتو يبدي قلقا إزاء حيازة تركيا منظومة إس-400

عبر حلف شمال الأطلسي (الناتو) الجمعة عن القلق إزاء حيازة تركيا منظومة الصواريخ الروسية إس-400، بعد إعلان أنقرة بدء تسلمها أولى شحنات معدات هذه المنظومة.

وقال مسؤول في الحلف لوكالة الصحافة الفرنسية "نشعر بالقلق إزاء التداعيات المحتملة لقرار تركيا حيازة منظومة إس-400"، عقب تحذيرات متكررة من أن المنظومة الروسية تتعارض مع أنظمة الناتو الذي يضم تركيا.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية في وقت سابق الجمعة بدء تسلم الأجزاء الأولى من منظومة إس-400، في خطوة ستؤدي إلى تصعيد التوتر مع الولايات المتحدة التي حذرت من فرض عقوبات على أنقرة بسبب الصفقة.

وقالت الوزارة في بيان إن الشحنة وصلت إلى قاعدة مورتيد خارج أنقرة، وهو ما دفع الليرة التركية للهبوط مقابل الدولار من 5.683 إلى 5.712.

وأعربت واشنطن مرارا عن معارضتها الصفقة مع موسكو وأمهلت تركيا حتى 31 يوليو للتخلي عنها، إذ اعتبرت أن شراء أنقرة للمنظومة الروسية يتعارض مع مشاركتها في برنامج مقاتلات "إف-35" الأميركي.