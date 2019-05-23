الناتو: سنواجه هجمات روسيا الإلكترونية

أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ الخميس أن الحلف جاهز لمواجهة هجمات روسيا الإلكترونية عبر استخدام كل الوسائل المتاحة.

وجاءت تحذيرات ستولتنبرغ وسط تأهب دول الحلف لمواجهة أي محاولة من روسيا للتدخل في انتخابات البرلمان الأوروبي التي بدأت في بريطانيا وهولندا الخميس.

وتتهم الدول الغربية روسيا بمحاولة التأثير على نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية في 2016 واستخدام تكنولوجيا المعلوماتية لشل البنى التحتية لأوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو.

وصرح ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي مشترك في لندن مع وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت "لكي يأخذ الردع تأثيره الكامل يجب أن يعلم المهاجمون المحتملون أننا لسنا محصورين بالرد في الفضاء الإلكتروني عندما تتم مهاجمتنا في ذلك الفضاء".

وأضاف "نستطيع أن نستخدم وسنستخدم مجموعة كاملة من القدرات المتاحة لنا".

وقال هانت إن المركز البريطاني الوطني لأمن المعلوماتية قدم تفاصيل عن نشاطات روسية خبيثة في 16 من دول الناتو الـ29 خلال الأشهر الـ18 الماضية.

واتهم "وكلاء" روس بمحاولة التلاعب بنظام التصويت في 2014 وتأخير النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة في أوكرانيا التي تلت إطاحة الرئيس المدعوم من روسيا.

ورفض كل من ستولتنبرغ وهانت كشف الخطوات التي يمكن أن يتخذها الحلف الذي تأسس خلال الحرب الباردة ولا تزال روسيا تعتبر تهديدا رئيسيا لأمنه القومي.