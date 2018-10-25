السعودية: المشتبه بهم في قضية خاشقجي نفذوا فعلتهم بنية مسبقة

أعلن النائب العام السعودي سعود المعجب الخميس أن المشتبه في تورطهم في قضية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي أقدموا على "فعلتهم بنية مسبقة".

وذكر النائب العام في بيان للنتائج الأولية للتحقيق أوردته وكالة الأنباء الرسمية أن الجانب التركي قدم "معلومات من خلال فريق العمل المشترك بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية تشير إلى أن المشتبه بهم في تلك الحادثة قد أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة".

وأوضح البيان استمرار تحقيقات النيابة مع المتهمين في ضوء ما وردها وما أسفرت عنه تحقيقاتها.

وفقد أثر الصحافي الذي كان في الـ59 من عمره، منذ دخوله إلى القنصلية في الثاني من الشهر الجاري، وبعد 17 يوما من الإنكار أعلنت الرياض أنه قتل عن طريق الخطأ في قنصليتها، مؤكدة أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لم يكن على علم بما حصل.