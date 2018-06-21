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رياضة

المونديال.. هذه مبارايات الخميس

ليونيل ميسي خلال مباراة الأرجنتين وآيسلندا

يشهد الخميس ثلاث مباريات مهمة في منافسات كأس العالم 2018 في روسيا.

وتواجه الدنمارك في المباراة الأولى أستراليا في الساعة 12:00 ت. غ. ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بالمونديال.

وتلعب فرنسا أمام بيرو في إطار مباريات نفس المجموعة في الساعة 15:00 ت. غ.

أما أبرز مباريات اليوم فهي بين الأرجنتين وكرواتيا وتجرى ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة في الساعة 18:00 ت. غ.

ويسعى المنتخب الأرجنتيني إلى الفوز للحفاظ على آماله في التأهل للدور ثمن النهائي، بعد التعادل مخيب للآمال مع آيسلندا.

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