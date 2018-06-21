المونديال.. هذه مبارايات الخميس

يشهد الخميس ثلاث مباريات مهمة في منافسات كأس العالم 2018 في روسيا.

وتواجه الدنمارك في المباراة الأولى أستراليا في الساعة 12:00 ت. غ. ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بالمونديال.

وتلعب فرنسا أمام بيرو في إطار مباريات نفس المجموعة في الساعة 15:00 ت. غ.

أما أبرز مباريات اليوم فهي بين الأرجنتين وكرواتيا وتجرى ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة في الساعة 18:00 ت. غ.

ويسعى المنتخب الأرجنتيني إلى الفوز للحفاظ على آماله في التأهل للدور ثمن النهائي، بعد التعادل مخيب للآمال مع آيسلندا.