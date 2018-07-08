المونديال.. خسرت روسيا ففرح سوريون

رحب سوريون معارضون لنظام بشار الأسد على مواقع التواصل الاجتماعي بفوز منتخب كرواتيا على منتخب روسيا، حليفة النظام السوري، وإخراجه من بطولة كأس العالم لكرة القدم مساء السبت في سوتشي.

وكتب ابو الهدى الحمصي‏، وهو ناشط يقطن في مناطق سيطرة فصائل المعارضة في شمال سورية، على حسابه على تويتر:

كرواتيا تسحق روسيا وتطردها من المونديال

وسيأتي اليوم الذي سيطردها الشعب السوري من سوريا



#روسيا_كرواتيا — ابو الهدى الحمصي (@aboalhodaalhoms) July 7, 2018

المتحدث باسم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في المنفى أحمد رمضان، عبر في تغريدة عن موقف مشابه لما جاء به أبو مهدي الحمصي:

وأنهت كرواتيا مغامرة روسيا بالفوز عليها 4-3 بركلات الترجيح (الوقت الأصلي 1-1 والاضافي 2-2)، في مباراة الدور ربع النهائي السبت في سوتشي.

وتلتقي كرواتيا الأربعاء على ملعب لوجنيكي في موسكو مع انكلترا في الدور نصف النهائي.