المونديال.. خسرت روسيا ففرح سوريون

رحب سوريون معارضون لنظام بشار الأسد على مواقع التواصل الاجتماعي بفوز منتخب كرواتيا على منتخب روسيا، حليفة النظام السوري، وإخراجه من بطولة كأس العالم لكرة القدم مساء السبت في سوتشي.
وكتب ابو الهدى الحمصي، وهو ناشط يقطن في مناطق سيطرة فصائل المعارضة في شمال سورية، على حسابه على تويتر:
كرواتيا تسحق روسيا وتطردها من المونديال— ابو الهدى الحمصي (@aboalhodaalhoms) July 7, 2018
وسيأتي اليوم الذي سيطردها الشعب السوري من سوريا
#روسيا_كرواتيا
المتحدث باسم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في المنفى أحمد رمضان، عبر في تغريدة عن موقف مشابه لما جاء به أبو مهدي الحمصي:
الحمد لله الذي جعل الروس يبكون والسوريين والعرب يفرحون.#روسيا خارج #كأس_العالم2018#روسيا_كرواتيا #سورية pic.twitter.com/kGqcC4LEnN— أحمد رمضان Ahmed Ramadan (@RamadanSyria) July 7, 2018
وأنهت كرواتيا مغامرة روسيا بالفوز عليها 4-3 بركلات الترجيح (الوقت الأصلي 1-1 والاضافي 2-2)، في مباراة الدور ربع النهائي السبت في سوتشي.
وتلتقي كرواتيا الأربعاء على ملعب لوجنيكي في موسكو مع انكلترا في الدور نصف النهائي.