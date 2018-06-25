أميركا: الموافقة على أول عقار طبي مصنوع من الماريوانا

وافقت هيئة الأغذية والدواء الأميركية (FDA) الاثنين على أول عقار بوصفة طبية يصنع من الماريوانا، وهي محطة مهمة يمكن أن تسفر عن مزيد من الأبحاث بشأن المخدر الذي مازال مجرما بموجب القانون الفيدرالي.

ويعالج عقار Epidiolex الذي أنتجته شركة جي دبليو البريطانية نوعين نادرين من الصرع لدى الأطفال.

واستخدمت الشركة في صناعة العقار الذي أضافت إليه نكهة الفراولة، مادة كيميائية موجودة في نبات القنب.

الشركة البريطانية اختبرت العقار على أكثر من 500 مريض يعانون من نوبات صرع صعب علاجها، وتغلبت على العديد من العراقيل القانونية لتجري الأبحاث باستخدام القنب.

وقال مسؤولو FDA إن العقار قلل النوبات عندما استخدم مع أدوية أقدم للتغلب على الصرع.