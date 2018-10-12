منتخب الفراعنة يتصدر مجموعته في أمم أفريقيا

حقق المنتخب المصري الجمعة فوزا سهلا على منتخب سوازيلاند بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة على ملعب السلام الدولي في القاهرة.

وبهذا تصدر الفراعنة المجموعة العاشرة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بقيادة المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري.

وسجل أهداف الفراعنة القائد أحمد المحمدي، وعمرو وردة، ومحمود حسن تريزيغيه، ومحمد صلاح.

وأحرز هدف سوازيلاند سيبونجكوسي جاميدزي قبل نهاية الوقت الأصلي بخمس دقائق.

وفي الدقيقة 88 من المباراة، تعرض صلاح، أفضل لاعب في أفريقيا وفي الدوري الإنكليزي الموسم الماضي، لإصابة في عضلة فخذه ليخرج من الملعب ويتابع فريقه المباراة بعشرة لاعبين بعد استنفاذ التبديلات الثلاثة لفريقه.

وقال هاني رمزي مساعد المدرب إن "التشخيص المبدئي للإصابة وفقا لطبيب المنتخب هو شد قوي في العضلة".

وأكد أن الإصابة ليست تمزقا وهي ليست خطيرة، لكنها تحتاج لإجراء صورة أشعة عقب إراحة العضلة.