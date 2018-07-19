مراسلون بلا حدود تنعى صاحب 'الملوك الثلاثة'

"الملوك الثلاثة".. صورة من صور توثيقية سجنت صاحبها وقتلته في النهاية.. هذا هو حال المصور الفلسطيني السوري نيراز سعيد بطل فيلم "رسائل من اليرموك". نعته "منظمة مراسلون بلا حدود" الخميس، وكذلك لجنة حماية الصحفيين وعدد كبير من الناشطين والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان في العالم.

ثلاثة أطفال فلسطينيين ينتظرون دورهم في الخروج من مخيم اليرموك بعدما حُلقت شعورهم، ويعانون من سوء التغذية ويحتاجون إلى العلاج الطبي وهم في حالة يرثى لها.. مثلهم مثل كل أطفال المخيم في هذا الوقت، ضمن جوانب من كارثة إنسانية في مخيم يضم نحو 400 ألف فلسطيني.

ما كان من نيزار إلا أن يلتقط صورة الأطفال الثلاثة ضمن عمله في نقل الصورة وتوثيق حياة الفلسطينيين داخل المخيم المحاصر، لكن هذا لم يرق لنظام الأسد، فاعقلته القوات الأمنية في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2015، بينما كان يحاول مغادرة المخيم بعد تلقيه تهديدات من تنظيم داعش، حسب ما نقلت منظمة مراسلون بلا حدود.

وحصلت صورة "الملوك الثلاثة" على الجائزة الأولى في مسابقة التصوير الفوتوغرافي التي نظمتها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

لم تتمكن عائلة نيزار من رؤيته منذ احتجازه، لكن بعد ثلاث سنوات أعلنت زوجته لميس الخطيب اللاجئة في ألمانيا تلقيها خبر مقتله داخل معتقلات النظام السوري.