الملك سلمان يدعو لـ'ردع إيران'

أكد العاهل السعودي أن "عدم اتخاذ موقف رادع وحازم لمواجهة إيران قادها للتمادي والتصعيد"، مطالبا المجتمع الدولي بـ"تحمل مسؤولياته إزاء التهديد الإيراني للأمن والسلم الدوليين".

ودعا الملك سلمان بن عبد العزيز خلال قمّة خليجية طارئة في مكة المكرّمة الخميس، دول الخليج إلى العمل معاً على مواجهة أعمال إيران "الإجراميّة" في المنطقة.

وقال في خطاب في بداية الاجتماع إنّ "الأعمال الإجرامية التي طالت أربع ناقلات تجارية قبالة سواحل دولة الإمارات واستهداف محطتي ضخ للنفط وعدد من المنشآت الحيوية في المملكة تستدعي منا جميعا العمل بشكل جاد للحفاظ على أمن ومكتسبات دول مجلس التعاون الخليجي".

ودعا العاهل السعودي المجتمع الدولي إلى "استخدام كافة الوسائل لوقف النظام الإيراني من التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ورعايته للأنشطة الإرهابية في المنطقة والعالم والتوقف عن تهديد حرية الملاحة في المضائق الدولية".

وأكد الملك سلمان في الوقت ذاته أن المملكة حريصة على أمنِ واستقرار المنطقة، وتجنيِبها ويلاتِ الحروب، "وستظلُ يدُ المملكة دائماُ ممدودةً للسلام".