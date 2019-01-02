الملكة رانيا: معظم ملابسي إعارة أو هدايا

نفى مكتب ملكة الأردن رانيا العبد الله الأربعاء صحة التقارير التي تحدثت عن كلفة الأزياء التي ترتديها الملكة، وأكد أن معظمها إما "معارة من قبل دور الأزياء أو مهداة، أو يتم شراؤها بأسعار تفضيلية مخفضة".

وقال المكتب في بيان على صفحة الملكة في فيسبوك "في العام الماضي، كثر تداول تقديرات مدونة -UFO No More- لإنفاق جلالة الملكة على الملابس في عام 2017، ونظرا لبعد تقديراتها عن الواقع والحقيقة، فقد طلبنا من القائمين عليها عدم شمول جلالة الملكة في التقارير السنوية للمدونة".

وكانت مدونة " UFO No Mor" ذكرت في مطلع 2018 أن كلفة ملابس الملكة رانيا بلغت أكثر من 267 ألف يورو، محتلة المرتبة الأولى من بين 11 ملكة وأميرة ودوقة، بينهن دوقة كامبريدج كاثرين وهي زوجة الأمير ويليام نجل ولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز.

وذكرت المدونة في تقريرها السنوي لعام 2017 أن متوسط سعر ملابس المكلة رانيا للقطعة الواحدة بلغ أكثر من 1700 يورو، لما مجموعه 191 قطعة جديدة خلال العام.

لكن مكتب الملكة رانيا أشار في بيانه إلى أن هذه "المدونات تعتمد في تقديراتها على القيمة السوقية للملابس فقط، ما يخلق انطباعا خاطئا ومخالفا للواقع".

وأضاف أن "البعض قد يستهجن مبدأ الإعارة، إلا أنها ممارسة شائعة عالميا ومتعارف عليها بين دور الأزياء كوسيلة لإبراز تصاميمها".

وتابع: "كما أن البعض قد يستنكر أن شخصية بمكانة جلالة الملكة تتقبل مبدأ الإعارة، إلا أننا لا نقوم بإشهار دور الأزياء أو الترويج لها على أي من صفحات جلالة الملكة على منصات التواصل الاجتماعي، إلا في حال كانت التصاميم أردنية".

وختم البيان بالقول إن "التركيز على ملابس وإنفاق زوجات القادة في العديد من الدول واتهامهن بالإسراف سواء كان بحق أو بغير حق ليس بجديد، وقد تم استغلاله كأداة سياسية تاريخيا".

وأكد أن "البعض في الأردن يتبنى هذا النهج لتصوير جلالة الملكة على أنها بعيدة عن الواقع، وذلك أبعد ما يكون عن الحقيقة".

ويبدو أن مدونة " UFO No Mor" استجابت لطلب الملكة رانيا ولم تنشر كلفة ملابس الملكة في تقريرها لعام 2018، حيث احتلت ميغان ماركل دوقة ساسكس وزوجة الأمير البريطاني هاري المرتبة الأولى بـ 478 ألف دولار أنفقتها على الملابس خلال هذا العام.