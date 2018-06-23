المكسيك تهزم كوريا الجنوبية بهدفين لهدف

واصل منتخب المكسيك أداءه القوي وتغلب على نظيره الكوري الجنوبي السبت بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في بطولة كأس العالم المقامة في روسيا.



وافتتح كارلوس فيلا التسجيل للمكسيك من ركلة جزاء في الدقيقة "26"، قبل أن يضيف خافيير هيرنانديز المعروف بلقب "تشيتشاريتو" الهدف الثاني في الدقيقة "66" من زمن اللقاء، بينما سجل لكوريا الجنوبية هدفها الوحيد سون هيونج مين من تسديدة بعيدة متقنة في الدقيقة "93".



وبهذا الفوز وضع منتخب المكسيك قدما في ثمن نهائي المونديال بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة السادسة، بينما يقبع منتخب كوريا الجنوبية في المركز الأخير من دون نقاط.