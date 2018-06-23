Accessibility links

logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
رياضة

المكسيك تهزم كوريا الجنوبية بهدفين لهدف

تشيتشاريتو يحتفل بتسجيل الهدف الثاني للمكسيك

واصل منتخب المكسيك أداءه القوي وتغلب على نظيره الكوري الجنوبي السبت بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في بطولة كأس العالم المقامة في روسيا.

وافتتح كارلوس فيلا التسجيل للمكسيك من ركلة جزاء في الدقيقة "26"، قبل أن يضيف خافيير هيرنانديز المعروف بلقب "تشيتشاريتو" الهدف الثاني في الدقيقة "66" من زمن اللقاء، بينما سجل لكوريا الجنوبية هدفها الوحيد سون هيونج مين من تسديدة بعيدة متقنة في الدقيقة "93".

وبهذا الفوز وضع منتخب المكسيك قدما في ثمن نهائي المونديال بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة السادسة، بينما يقبع منتخب كوريا الجنوبية في المركز الأخير من دون نقاط.

Back to top
XS
SM
MD
LG