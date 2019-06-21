المكسيك تنشر آلاف الجنود على الحدود

قال وزير خارجية المكسيك مارسيلو إبرارد إن بلاده استكملت نشر نحو ستة آلاف من أفراد الحرس الوطني للمساعدة في التحكم في تدفق المهاجرين من أميركا الوسطى باتجاه الولايات المتحدة.



وأضاف إبرارد الجمعة أن هيئة الهجرة في المكسيك عينت 650 موظفا للمساعدة بالأساس في تنظيم عبور المهاجرين في الجنوب.

وشوهد أعضاء الحرس الوطني بشكل متقطع في ولايات الجنوب وهم يدعمون مسؤولي الهجرة عند نقاط التفتيش على الطرق السريعة.



وتقول السلطات إن الحرس سينشر في قطاع واسع من البلاد لكن لم تعلن التفاصيل.



ووعدت المكسيك هذا الشهر الولايات المتحدة بأنها ستخفض عدد المهاجرين الذين يصلون إلى الحدود الأميركية- المكسيكية، لتجنب فرض رسوم على صادرات هدد بها الرئيس دونالد ترامب.

