المغرب يفكك خلية يشتبه في ارتباطها بداعش

أعلنت السلطات المغربية الثلاثاء تفكيك خلية من ثلاثة أفراد يشتبه في ارتباطهم بتنظيم داعش المتشدد مشيرة إلى أن أحدهم كان قرر "القيام بعملية إرهابية نوعية بالمغرب".

وقال بيان لوزارة الداخلية إن "المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم الدولة الإسلامية تتكون من ثلاثة عناصر".

وأضاف أن الأبحاث الأولية أفادت أن أحد المشتبه بهم حاول الالتحاق في وقت سابق بداعش "سواء بالساحة السورية-العراقية أو بفصائله الناشطة بغرب إفريقيا، قبل أن يقرر القيام بعملية إرهابية نوعية بالمغرب بتنسيق مع باقي أفراد هذه الخلية".

وأفاد البيان بقيام المشتبه بهم الثلاثة بـ"التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية بالمملكة"، إضافة إلى "الإشادة والدعاية" للتنظيم المتشدد.

وتتراوح أعمار المشبوهين بين 21 و31 سنة وكانوا ينشطون بمدينة القنيطرة (غرب).

وكانت السلطات المغربية أعلنت الجمعة تفكيك خلية أخرى من ستة أفراد في بني ملال (وسط) يشتبه في ارتباطها بالتنظيم.

وبقي المغرب في منأى نسبيا خلال السنوات الماضية عن هجمات تنظيم داعش، علما بأنه شهد سابقا اعتداءات في الدار البيضاء في 2003 ومراكش عام 2011.