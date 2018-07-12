المغرب يعلن تفكيك خلية خططت لهجمات

قالت السلطات المغربية إنها فككت الخميس "خلية إرهابية" بعد الاشتباه في ممارسة عناصرها "حملات تروج وتشيد" باعتداءات تنظيم داعش.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أن الموقوفين عددهم سبعة وتتراوح أعمارهم بين 22 و32 عاما، مشيرة إلى أنهم كانوا ينشطون بين مدن زاوية الشيخ وسط المملكة وأولاد تايمة ومراكش في الجنوب "في الدعاية لفائدة داعش".

وكان المشتبه فيهم منخرطين "في استقطاب وتجنيد شباب بهدف التخطيط لتنفيذ اعتداءات إرهابية" في المملكة "بإيعاز من أحد القادة الميدانيين بصفوف داعش"، وفق البيان.

وأدت العملية التي نفذها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، وهي وحدة مكافحة الإرهاب، إلى "حجز أجهزة إلكترونية مختلفة وأسلحة بيضاء، وأسلاك كهربائية، إضافة إلى بيانات صادرة عن داعش وبعض فروعه".

وتشير أرقام رسمية إلى أن أجهزة مكافحة الإرهاب في المغرب تمكنت في 2017 من تفكيك تسع خلايا "إرهابية" وتوقيف 186 من عناصرها.