المغرب يعلن تفكيك خلية إرهابية

أعلنت السلطات المغربية الخميس تفكيك خلية تضم ستة أفراد يشتبه في موالاتهم لتنظيم داعش وسعيهم للتخطيط لعمليات إرهابية في المملكة.

وقال بيان لوزارة الداخلية إن المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن من تفكيك خلية "تتكون من ستة عناصر متطرفة تتراوح أعمارهم بين 27 و40 سنة".

وأضاف أن المشتبه فيهم "أعلنوا ولاءهم" لتنظيم داعش، مشيرا إلى "سعيهم للتخطيط لعمليات إرهابية في المملكة" من دون الكشف عن تفاصيل.

ومن بين الموقوفين معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب "كان على صلة" بعناصر تنشط بفرع التنظيم في ليبيا.

وينشط الموقوفون في مدن سيدي بنور والجديدة والمحمدية ومراكش، وفق البيان.

ويلاحق القضاء المغربي حاليا أكثر من 20 شخصا على خلفية قتل سائحتين إسكندينافيتين منتصف كانون الأول/ديسمبر 2018 حيث كانتا تمضيان إجازة في ضواحي مراكش.

وتشتبه السلطات في انتماء المنفذين الرئيسيين الأربعة لهذه الجريمة إلى خلية بايعت داعش من دون أن يكون لديها أي اتصال بكوادر التنظيم في سوريا أو العراق، بحسب ما أفاد به مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية عبد الحق خيام.

ومنذ الاعتداءين الانتحاريين في الدار البيضاء عام 2003 وفي مراكش عام 2011، شدد المغرب إجراءاته الأمنية والتشريعية وعزز تعاونه الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.